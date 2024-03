XV de France - Dupont : Snobé par Galthié, il a pris un «coup de pied au c**»

Alexis Brunet

Après la Coupe du monde, Fabien Galthié le savait, il allait devoir se passer d'Antoine Dupont. Le sélectionneur a donc dû lui trouver un remplaçant. Cela a permis à Maxime Lucu d'engranger du temps de jeu. Baptiste Couilloud, lui, n'a pas été retenu par Galthié, et cela a servi d'électrochoc au demi de mêlée.

Antoine Dupont l'avait annoncé, il souhaite dorénavant se focaliser sur le rugby à sept en équipe de France, pour avoir une chance de disputer les Jeux Olympiques de Paris. Une décision qui a été acceptée par Fabien Galthié, mais qui prive donc ce dernier de l'un de ses meilleurs joueurs. Cela a donc forcé le sélectionneur a trouvé un remplaçant au demi de mêlée.

«Il a pris le temps de m’appeler»

Invité dans les Grandes Gueules du Sport sur RMC , Baptiste Couilloud est revenu sur son absence lors du Tournoi des 6 Nations, alors qu'il était présent à la Coupe du monde. Le demi de mêlée aurait pu être le remplaçant d'Antoine Dupont, mais Fabien Galthié l'a appelé pour lui annoncer qu'il ne comptait pas sur lui actuellement. « J’ai pu échanger avec le sélectionneur, il a pris le temps de m’appeler en début de Tournoi (des VI Nations). Il m’a appelé pour m’expliquer ses choix, après la discussion nous regarde, c’est des sujets qui ne concernent que nous mais au moins il a pris le soin de m’appeler. »

«C’est compliqué d’entendre ça de la part de ton sélectionneur»