6 Nations : Antoine Dupont avait prévu de lâcher le XV de France !

Arnaud De Kanel

En mission pour disputer les JO de Paris 2024, Antoine Dupont a été contraint d'abandonner le XV de France pour ce Tournoi des 6 Nations. Le demi de mêlée du Stade Toulousain est donc parti en tournée avec l'équipe de France à 7 comme il le prévoyait depuis un an et demi. En effet, Dupont avait ressenti le besoin de découvrir une nouvelle discipline bien avant l'échec de la Coupe du monde.

Antoine Dupont n'aura pris part à aucun match du XV de France durant le Tournoi des 6 Nations. Afin de participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024, le demi de mêlée devait partir en tournée avec l'équipe de France de rugby à 7 pour pouvoir être éligible à une sélection cet été. Mais alors que cette décision de laisser le XV de France à peine 4 mois après l'échec de la Coupe du monde disputée à domicile en avaient surpris plus d'un, à juste titre, Dupont a avoué que tout était déjà planifié depuis un bon moment dans sa tête.

«J’avais besoin de nouveauté»

A l'occasion d'un entretien accordé à Paris-Match , l'habituel capitaine du XV de France a avoué que les JO 2024 étaient dans un coin de sa tête depuis un an et demi. « Cela fait un an et demi que j’y pense. Bien avant la Coupe du monde de rugby France 2023. Dans notre sport, les saisons sont longues, usantes physiquement et psychologiquement avec très peu de coupures. J’avais besoin de nouveauté, de fraîcheur et surtout de sortir de ma zone de confort. L’idée de participer aux JO, à Paris, en rugby à 7 est venue naturellement. Merci à mon club, Toulouse, qui m’a encouragé à réaliser ce rêve », a déclaré Antoine Dupont, très heureux de l'accueil que lui ont réservé ses nouveaux coéquipiers.

«Les automatismes et la complicité viennent vite»