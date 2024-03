XV de France : Le nouveau Dupont déniché en Top 14 ?

Arnaud De Kanel

En l'absence d'Antoine Dupont, engagé dans la préparation des Jeux Olympiques avec l'équipe de France de rugby à 7, Fabien Galthié a fait appel à Nolann Le Garrec pour le remplacer lors du Tournoi des 6 Nations. Auteur de deux premières performances plus qu'abouties, le demi de mêlée du Racing 92 est déjà comparé à Dupont.

Nolann Le Garrec, évoluant au Racing 92 en Top 14, a honoré sa première titularisation avec le XV de France contre le Pays de Galles, qui s'est soldée par une victoire éclatante sur le score de 24 à 45. Impliqué dans l'action, il a inscrit un essai et s'est distingué par son jeu dynamique et sa prise d'initiative sur le terrain. Un moment fort du match a été sa passe audacieuse à Thomas Ramos, tentée avec succès, qui a failli conduire à un nouvel essai pour les Bleus , mettant en lumière sa vision du jeu et son sang-froid qui est déjà comparée à celle d'Antoine Dupont.

«L’héritier d’Antoine Dupont»

Les comparaisons avec Antoine Dupont, habitué à ce type de geste, n'ont pas tardé à émerger après cette performance. La BBC écrit : « Le Garrec s’est inspiré de Dupont pour ce geste audacieux. » En France, Le Figaro assure que l'ouvreur du Racing 92 est « l’héritier d’Antoine Dupont ». De nouveau titularisé face à l'Angleterre, Le Garrec a inscrit son deuxième essai avec le XV de France. Il a encore marqué les esprits.

Dupont est venu le féliciter