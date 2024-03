Rugby : Une star va imiter Antoine Dupont !

Axel Cornic

Antoine Dupont a pu faire ses premiers pas à 7 lors des étapes des HSBC Sevens Series de Vancouver puis de Los Angeles, remportant la médaille d’or en Californie. Il est depuis revenu en France et a retrouvé son club du Stade Toulousain, mais début avril il pourrait assister aux grands débuts d’une autre star mondiale du XV, qui comme lui rêve des Jeux Olympiques de Paris 2024.

Le phénomène Antoine Dupont a déjà conquis le rugby à 7. en seulement deux étapes, la star française a déjà impressionné tout le monde, en offrant d’ailleurs au passage à la France sa première médaille d’or depuis 2005, à Los Angeles. De bons augure pour les Bleus , en vue des Jeux Olympiques de Paris 2024.

Hooper va découvrir le 7 à Hong Kong !

Lors de la tournée américaine, un autre grand nom du rugby à XV aurait pu faire comme Antoine Dupont et se lancer dans le 7. Il s’agit de Michael Hooper, ancien capitaine de l’Australie et considéré comme l’un des meilleurs troisièmes-lignes de vingt dernières années, qui nourrit également des rêves de JO 2024. Malheureusement pour lui, il a dû soigner une blessure au tallon d’Achille et n’a donc pas joué le moindre match, mais l’attente devrait bientôt finir ! Hooper a en effet été convoqué dans le squad australien pour le tournoi d’Hong Kong, qui se déroulera du 5 au 7 avril prochain.

« Hoops a travaillé dur pour se faire une place dans l’équipe et nous sommes tous ravis d’accueillir le “rookie” dans l’équipe »