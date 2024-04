Rugby : Une absence improbable est annoncée pour Antoine Dupont !

Pierrick Levallet

Après la Coupe du monde 2023, Antoine Dupont a décidé de faire l'impasse sur le Tournoi des VI Nations avec le XV de France pour se préparer avec l'équipe de France de rugby à 7 en vue des Jeux Olympiques 2024 à Paris. Toutefois, la star de 27 ans ne figure pas dans l'album Panini dédié à la compétition. La société d'édition n'a d'ailleurs pas manqué de se justifier.

Tombé de haut lors de la Coupe du monde 2023 avec le XV de France, Antoine Dupont a décidé de faire l’impasse sur le Tournoi des VI Nations. L’habituel capitaine de Fabien Galthié a préféré rejoindre l’équipe de France de rugby à 7 afin de préparer les Jeux Olympiques 2024 à Paris. Pourtant, la star de 27 ans manque à l’appel dans un projet lié aux JO.

Antoine Dupont absent de l'album Panini consacré aux Jeux Olympiques 2024

En effet, Antoine Dupont ne figure pas dans l’album Panini conçu spécialement pour les Jeux Olympiques. La société d’édition a publié ce mardi un numéro spécial dédié à la compétition. Et grande surprise, le demi de mêlée du Stade Toulousain ne répond pas présent. Il faut dire que cet album a été pensé il y a plusieurs mois, avant qu’Antoine Dupont ne soit certain d’intégré l’équipe de France de rugby à 7 pour disputer les Jeux Olympiques. La directrice marketing de chez Panini n’a d’ailleurs pas manqué d’expliquer l’absence de la star française.

«Il a fallu faire des choix»