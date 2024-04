Rugby : Surprise, le successeur d’Antoine Dupont est Italien !

Axel Cornic

Absent lors du dernier Tournoi des 6 Nations, Antoine Dupont n’a évidemment pas pu viser le triplé, après avoir remporté le titre de meilleur joueur de la compétition à deux reprises en 2022 et 2023. Son successeur est une petite surprise, puisque c’est le trois-quart centre italien Tommaso Meloncello qui a raflé ce titre cette année.

Cette édition 2024 n’était pas la meilleur pour le XV de France, même si elle s’est bien terminée avec une 2e place derrière l’Irlande. Tout le contraire de l’Italie, qui a réalisé le meilleur Tournoi des 6 Nations de son histoire, avec deux victoires, deux défaites et un match nul face aux tricolores qui aurait bien pu se muer en victoire, avec un peu plus de chance.

L’Italie s’est enfin réveillée

Habituellement abonnée à la dernière place du 6 Nations, l’Italie a réalisé des prestations plus qu’abouties, passant d’ailleurs tout près de sa première victoire sur l’Angleterre (24-27), lors de la 1ere journée. Contre l’Irlande il n’y avait pas photo (36-0), mais les deux victoires face à l’Ecosse (31-29) et au Pays de Galles (21-24) sont venues confirmer le très bon travail du sélectionneur Gonzalo Quesada. Contre le XV de France (13-13), c’est le pied de Paolo Garbisi qui a malheureusement échoué sur la toute fin de la rencontre.

« Le fait de remporter ce prix témoigne de la performance de l’ensemble de l’équipe d’Italie »

𝙏𝙤𝙢𝙢𝙖𝙨𝙤 𝙈𝙚𝙣𝙤𝙣𝙘𝙚𝙡𝙡𝙤 is your Guinness Men's Six Nations Player of the Championship for 2024! 🇮🇹🏆#GuinnessM6N | #TommasoMenoncello pic.twitter.com/h5pTdksfd0 — Guinness Men's Six Nations (@SixNationsRugby) April 5, 2024