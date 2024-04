Rugby : Coup dur pour le nouveau Antoine Dupont !

Arnaud De Kanel

Comparé à Antoine Dupont après ses excellentes prestations à la mêlée face au Pays de Galles et à l'Angleterre durant le Tournoi des 6 Nations, Nolann Le Garrec a retrouvé son club, le Racing 92. Dimanche, il devait d'ailleurs affronter la star du XV de France à l'occasion des huitièmes de finale de Champions Cup face au Stade Toulousain mais il doit déclarer forfait pour ce choc.

Le XV de France a peut-être trouvé le digne successeur d'Antoine Dupont. A 21 ans, Nolann Le Garrec a su profiter de l'absence de l'habituel capitaine des Bleus pour se faire une place de choix dans l'esprit de Fabien Galthié, étant même préféré à Maxime Lucu sur la fin du 6 Nations. Victime d’une commotion cérébrale samedi soir face à Clermont, il espérait pouvoir tenir sa place pour le choc de dimanche face au Stade Toulousain mais il sera trop juste.

Le Garrec forfait face à Toulouse

Comme indiqué par Midi Olympique , Nolann Le Garrec est forfait pour le huitième de finale de Champions Cup face au Stade Toulousain. Mardi matin, un neurologue l'a déclaré inapte pour cette rencontre. « C'est dommage pour lui et dommage pour le Racing. Il apporte tellement d'énergie, tellement de fluidité à notre jeu. On aurait l'avoir avec nous mais c'est comme ça. J'imagine que Toulouse aura aussi quelques absents. On n'ira pas à Toulouse tête baissée, même si on sait qu'il faudra un grand Racing », a déclaré Gaël Fickou en réaction à ce coup dur.

Le Bail pour remplacer Le Garrec