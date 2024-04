Rugby : Un tout nouveau poste pour Antoine Dupont ?

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

A la mêlée ou à l’ouverture, Antoine Dupont brille à chaque sortie. Au point qu’Ugo Mola l’imagine potentiellement jouer à d’autres postes. Mais pour le manager toulousain, l’essentiel c’est qu’Antoine Dupont soit sur le terrain, peu importe le numéro du maillot.

Dimanche, le Stade Toulousain affronte le Racing en huitième de finale de Champions Cup. Premier match couperet de la saison pour les hommes d’Ugo Mola à qui l’on promet un printemps chargé. Le manager toulousain apprécie ces périodes de phase finale, post Tournoi des 6 Nations, à l’heure où son effectif est quasi au complet. Seule l’incertitude autour de Thomas Ramos (contusion à la crête iliaque) laisse un suspens sur la composition de l’équipe. Avec ou sans Ramos, cela influe sur la titularisation ou non de Romain Ntamack, et par effet domino sur le positionnement d’Antoine Dupont. Réponse ce vendredi à 13h lors de l’officialisation des compositions d’équipe. Et beaucoup se pose donc la question : quel poste occupera Antoine Dupont ?

« Peu importe son numéro dans le dos »

« Peu importe le poste d’Antoine , répond Ugo Mola. Il peut jouer à plusieurs postes. Pour l’instant il a joué en 9 ou en 10. On a aussi dans l’idée de le faire jouer à d’autres postes dès son retour des JO. Pour nous, c’est un joueur qui n’a pas réellement de poste dès l’instant que le jeu s’emballe. Peu importe son numéro dans le dos. Il occupe plusieurs positions dans notre effectif en fonction de nos besoins. Antoine, que ce soit 9, 10, 13 ou 15, il pourrait être international aux quatre postes ». Philosophie que défend l’intéressé qui ne demande qu’à jouer. « Je prends autant de plaisir à jouer 9 ou 10, répond Antoine Dupont . Du moment que je suis sur le terrain. Après une fois que le jeu est lancé on joue tous le même rugby, on ne calcule plus le numéro qu’on a dans le dos ».

« Là pour faire jouer ses partenaires avant tout »