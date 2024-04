XV de France : Voilà le salaire d’Antoine Dupont et de ses coéquipiers

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Considéré comme la grande star du rugby français, Antoine Dupont ne survole pourtant pas forcément ses coéquipiers sur le plan du salaire. Découvrez combien touche le demi de mêlée du XV de France et du Stade Toulousain, ainsi que les autres joueurs de Fabien Galthié. Des chiffres bien moins élevées que leurs homologues footballeurs...

Eliminé par l'Afrique du Sud (28-29) dès le stade des quarts de finale de la Coupe du monde qui se déroulait dans l'hexagone en octobre dernier, le XV de France a de quoi nourrir des regrets. Longtemps considérés comme étant parmi les grands favoris de la compétition, les coéquipiers d'Antoine Dupont espéraient marcher sur les traces de leurs compatriotes footballeurs, vainqueurs du Mondial 2018 en Russie et finalistes de l'édition 2022 au Qatar. En revanche, sur le plan salarial, il est impossible de lutter pour les joueurs du XV de France...

600 000€ par an pour Antoine Dupont

Comme le révèle le Quotidien du Sport , les salaires perçus par les joueurs du XV de France sont effectivement très éloignés de ceux des footballeurs. Antoine Dupont toucherait aux alentours 600 000€ bruts par an, hors contrats publicitaires (son partenariat avec Adidas lui rapporterait notamment 40 000€ par an), ce qui en fait donc logiquement l'un des mieux payés de la sélection nationale. Un salaire équivalent à celui de Grégory Alldritt qui percevrait lui aussi 600 000€ par an au Stade Rochelais, juste au-dessus de Gaby Villière (Toulon) et Thomas Ramos (Stade Toulousain) avec un salaire annuel de 500 000€. On retrouve ensuite dans ce classement Damien Penaud (UBB) avec 450 000€, et ensuite Thibaud Flament (Toulouse) ainsi que Matthieu Jalibert (UBB) à hauteur de 400 000€.

Des joueurs à 1M€ par an en Top 14

Mais en Top 14, Antoine Dupont ne fait pas partie des têtes d'affiche sur le plan financier. L'international sud-africain Cheslin Kolbe (Toulon) toucherait environ 1M€ par an, un salaire équivalent à celui que percevait l'Écossais Finn Russell lors de son passage au Racing 92. Les Français peuvent donc encore s'améliorer également sur ce plan-là.