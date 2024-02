Mbappé : Le PSG a choisi sa prochaine destination ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG ne voulait plus de Kylian Mbappé l'été dernier. Le club parisien avait écouté les propositions pour l'international français et aurait donné son accord pour l'envoyer en Arabie Saoudite. Sauf que l'international français ne souhaitait pas rejoindre le championnat saoudien. Mais le club parisien semble ne pas vouloir renforcer un concurrent direct comme le Real Madrid.

Le ton est monté entre Nasser Al-Khelaïfi et Kylian Mbappé l'été dernier. Tout est parti d'un courrier envoyé par le joueur à son club. Dans celui-ci, il annonce ne pas vouloir activer l'option de prolongation d'un an présente dans son contrat. Pour éviter de le voir partir libre, le PSG a fait tout son possible pour le vendre, n'hésitant pas à le placer avec les autres indésirables. Selon Christian Jeanpierre, le père de Kylian Mbappé se serait mêlé et aurait perdu ses nerfs.

« Wilfrid Mbappé était fâché »

« Wilfrid Mbappé était fâché, ah oui, et il y avait de quoi. Pourtant, son papa prend du recul d’habitude, mais là, c'était dur. Il n’a pas pété un câble, mais je pense que dans sa tête, pour bien connaître Wil, c’est une cocotte-minute et il avait envie d’emplâtrer tout le monde, mais il ne l’a pas fait et n’est pas devenu fou. Alors qu’il y avait de quoi. Il y a eu des propos totalement mensongers tenus par des gens de très haut niveau. Dans ces cas-là, tu n’as qu’une envie, c’est de sortir et d’appeler L’Equipe pour dire : « Les gars, on raconte n’importe quoi au sujet de mon fils ». Il ne l’a pas fait et j’admire ce flegme, car il en faut » a lâché l'ancien journaliste, proche de la famille.

Le PSG avait pensé à l'Arabie Saoudite