L'OL prépare un transfert surprise de dernière minute

Bien que le mercato hivernal soit fermé en France, il reste ouvert dans plusieurs pays, notamment en Croatie. Et l'OL pourrait en profiter pour finaliser un dernier départ. En effet, le Dinamo Zagreb s'intéresserait à Dejan Lovren, qui joue peu depuis quelques matches. Mais encore faut-il que le club de la capitale croate trouve une solution pour boucler l'opération.

Hyper actif cet hiver afin de compenser une première partie de saison catastrophique, l'OL a été le club le plus dépensier d'Europe en lâchant quasiment 60M€ pour attirer sept nouveaux joueurs dont Gift Orban, Malick Fofana, Nemanja Matic ou encore Saïd Benrahma. Mais ce n'est peut-être pas encore terminé puisqu'un départ se prépare également.

Lovren vers un retour en Croatie ?

Et pour cause, bien que le mercato soit fermé dans la plupart des pays européen, il est encore ouvert jusqu'au 15 février en Croatie. Et selon les informations du média Index , le Dinamo Zagreb souhaiterait attirer Dejan Lovren d'ici jeudi soir. Il faut dire que le défenseur de 34 ans ne semble plus être un joueur clé pour Pierre Sage qui s'appuie depuis quelques matches sur une charnière composée de Duje Caleta-Car et Jake O’Brien depuis son retour en 4-3-3.

Son salaire pose problème

Par conséquent, un départ de Dejan Lovren n'est pas exclu par l'OL, mais le Dinamo Zagreb ne semble pas être en mesure de prendre en charge une grande partie du salaire de l'international croate, ce qui rend compliquée l'idée d'un prêt. La solution pourrait passer par une rupture de contrat, mais il faudrait alors que Dejan Lovren fasse un grosse pour renoncer d'une part à certaines indemnités, et d'autre part pour accepter un salaire inférieur dans son nouveau club. Une situation compliquée d'autant plus que le Dinamo Zagreb n'a plus que deux jours avant la fermeture du mercato en Croatie.