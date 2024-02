Le PSG lâche 90M€, un club panique

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été dernier, dans les dernières heures du mercato, le PSG a obtenu la signature de Randal Kolo Muani pour environ 90M€. Un transfert qui a privé l'Eintracht Francfort de son seul avant-centre et compte tenu du timing de l'officialisation, le club allemand n'a pas eu le temps de trouver son successeur. Une situation qui a poussé l'Eintracht à s'activer cet hiver comme l'explique Markus Krösche.

Lors du précédent mercato estival, le PSG n'a pas chômé, notamment pour renforcer son secteur offensif. Ousmane Dembélé, Marco Asensio, Gonçalo Ramos ou encore Bradley Barcola ont tous signé à Paris durant l'été. Mais ce n'était visiblement pas encore suffisant puisque dans les ultimes instants du mercato, le PSG a également enrôlé Randal Kolo Muani pour 90M€.

Ekitiké remplace Kolo Muani à Francfort

Un transfert de dernière minute qui a privé l'Eintracht Francfort de son seul avant-centre de formation, Hugo Ekitiké ayant refusé de faire le chemin inverse. Par conséquent, le club allemand a du s'activer cet hiver pour densifier son secteur offensif. Revenu à la charge auprès du PSG, L'Eintracht a cette fois-ci convaincu Hugo Ekitiké de débarquer sous la forme d'un prêt. Mais ce n'est pas tout puisque Sasa Kalajdzic (Wolverhamtpon) et Donny van de Beek (Manchester United) ont débarqué au début du mercato d'hiver, tandis que comme Hugo Ekitiké, Jean-Mattéo Bahoya (Angers) est également arrivé à la fin du mois de janvier.

«Ce fut un mercato hivernal très actif, ce qui est relativement inhabituel»