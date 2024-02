Une histoire d'amour maudite au PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce mercredi, et pour la quatrième fois en huit ans, le PSG disputera son huitième de finale aller de Ligue des champions un 14 février. La Real Sociedad se déplace au Parc des Princes avec l'ambition de frapper un gros coup face à un club maudit au moment de retrouver l'Europe en ce jour de la Saint-Valentin. Explication.

Pour les couples, ce 14 février rime avec Saint-Valentin, mais pour les amoureux du Paris Saint-Germain, la date est devenue synonyme de huitième de finale de Ligue des champions, avec déjà trois rendez-vous au compteur. Et ce mercredi soir, un nouveau match va s’ajouter à la liste avec la réception de la Real Sociedad au Parc des Princes. Les joueurs du PSG seront-ils inspirés alors que leur histoire d'amour avec la Ligue des champions est tumultueuse depuis le début de l’ère QSI ? Difficile en tout cas de dire que la Saint-Valentin porte bonheur aux Parisiens, Cupidon ayant pris l’habitude de leur tourner le dos en cette date symbolique.

La démonstration de 2016 avant le cauchemar de la remontada

Tout aurait pourtant pu démarrer parfaitement le 14 février 2017, date de la démonstration du PSG face au FC Barcelone (4-0) de Lionel Messi et Neymar, dirigé par Luis Enrique. Ce soir-là, les hommes d’Unai Emery rendent une copie parfaite, la rencontre la plus marquante du PSG version QSI lui permettant de prendre une énorme option sur la qualification. Si aucune équipe n’était parvenue à se qualifier après avoir perdu 4-0, le FC Barcelone réalisa l’exploit de sortir le PSG trois semaines après (1-6), un rêve virant au cauchemar qui éclipsera alors la démonstration parisienne de l’aller.

Le Real Madrid et le Bayern Munich ont gâché la Saint-Valentin des Parisiens

L’année suivante, le PSG retrouve un club espagnol, le Real Madrid, et se déplace au Bernabéu le soir de la Saint-Valentin. Un rendez-vous à oublier puisque les Merengue s’imposent à l’aller (1-3) avant de valider leur billet pour les quarts de finale sur la pelouse du Parc (1-2). De même en 2023 avec la réception du Bayern Munich par la formation parisienne entraînée par Christophe Galtier et privée de Kylian Mbappé au coup d’envoi. Amorphe durant une grande partie du match, le club de la capitale avait attendu l’entrée de son numéro 7 pour se réveiller, trop tard. Le retour en Allemagne ne sera guère plus convaincant, scellant le sort de Galtier dans la capitale.

Le moment de vaincre la malédiction contre la Real Sociedad

L’enjeu est donc grand cette année, vaincre la malédiction de la Saint-Valentin, un objectif symbolique, mais surtout venir à bout de l’adversaire le plus abordable sur le papier alors que le PSG avait fini deuxième de son groupe, et passer le stade des huitièmes de finale, ce qui n’est plus arrivé depuis 2021 et la victoire face au FC Barcelone (score cumulé : 5-2). En outre, le club espère améliorer son bilan face à un adversaire espagnol, totalisant pour l’heure 14 victoires, 9 nuls et 13 défaites en 36 rencontres officielles. Dans son histoire en Ligue des champions, le PSG a connu 7 succès, 7 nuls et 10 revers contre un pensionnaire de Liga.