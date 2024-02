PSG : Proche de l’exploit, le FC Nantes ne digère pas

Hugo Chirossel

Alors qu’il recevait le PSG samedi soir pour le compte de la 22e journée de Ligue 1, le FC Nantes a bien cru réaliser l’exploit en s’offrant le champion de France. Les Canaris ont raté plusieurs occasions d’ouvrir le score, avant de voir les Parisiens prendre les devants en deuxième période. Une déception pour Jocelyn Gourvennec, qui estime que son équipe avait l’opportunité de réaliser un gros coup.

En voyant Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi sur le banc au coup d’envoi, le FC Nantes s’est probablement dit qu’il avait là la chance de s’offrir le PSG. Et les Canaris en ont eu les opportunités, qu’ils ont laissé filer, avant de finalement voir le club de la capitale passer devant au score quinze minutes après le retour des vestiaires grâce à Lucas Hernandez, avant que Kylian Mbappé, entré en cours de match, ne double la mise sur penalty, scellant la victoire du PSG (0-2).

« Le sentiment d'être passé à côté de quelque chose de sympa, de top »

Jocelyn Gourvennec n’a pas caché sa déception à l’issue de la rencontre. L’entraîneur du FC Nantes a regretté les occasions ratées par les siens et estime que les Canaris sont passés à côté d'un exploit : « Comme après chaque défaite, il y a de la déception, le sentiment d'être passé à côté de quelque chose de sympa, de top . »

« On est simplement battu sur leurs deux seules frappes cadrées »