Agacé, Gattuso a provoqué ce transfert à l'OM

Amadou Diawara

Arrivé à l'OM lors du dernier mercato estival, Renan Lodi a déjà pris la porte. En effet, l'international brésilien a été vendu à Al Hilal au mois de janvier. Alors que Renan Lodi a réclamé son départ, Gennaro Gattuso a fait le nécessaire pour qu'il obtienne gain de cause, regrettant que le latéral gauche de 25 ans privilégie l'argent à l'aspect sportif.

Après avoir passé seulement six mois à l'OM, Renan Lodi a migré vers l'Arabie Saoudite du côté d'Al Hilal. En effet, le club phocéen a vendu le latéral gauche brésilien lors du dernier mercato hivernal. Interrogé dans l'émission du Canal Football Club , Medhi Benatia a raconté en détail comment Renan Lodi a fini par être transféré. A en croire le conseiller sportif de l'OM, le défenseur de 25 ans a fait le forcing pour changer de club.

«Ça ne me plait pas»

« Cette offre est arrivée pour (Renan) Lodi. Ce n'était pas prévu du tout. On en a parlé avec le président, et il nous a dit "non non, on ne touche pas". Malheureusement, le joueur a su par son agent qu'il y avait cette offre-là. Le coach l'a reçu et il lui a dit : "j'ai une offre qui est arrivée. Apparemment vous ne voulez pas l'accepter. Mais moi je vais gagner quatre fois mon salaire, il faut me laisser partir" » , a raconté Medhi Benatia.

«Il faut le laisser partir»