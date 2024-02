PSG - Real Madrid : Un scénario catastrophe envisagé par Mbappé ?

Jean de Teyssière

L'avenir de Kylian Mbappé est encore flou. Une chose est sûre : le Bondynois va quitter le PSG à la fin de son contrat en juin prochain. L'identité de son futur club n'est pas encore connue, même si pour beaucoup, Kylian Mbappé va porter la tunique blanche du Real Madrid. En Espagne, on peine encore à croire à un tel scénario et on envisage des scénarios catastrophes.

Le Real Madrid attend patiemment Kylian Mbappé. Depuis qu'il a annoncé au PSG son désir de quitter le club à la fin de son contrat en juin prochain, le club espagnol semble être en pole position pour l'accueillir. Mais les récents feuilletons encouragent à la prudence...

«Tant que je ne verrai pas une annonce officielle du Real Madrid ou du joueur, je ne croirai rien»

Dans des propos rapportés par La Cadena Ser, le journaliste espagnol Manuel Jabois, évoque le feuilleton Mbappé : « J'ai ma dose d'incrédulité parce qu'il y a une histoire d'illusions frustrées. On a l'impression que c'est déjà le cas, mais c'est vrai que tant que je ne verrai pas une annonce officielle du Real Madrid ou du joueur, je ne croirai rien. »

«Imaginez que sa décision est de quitter le PSG et de ne pas aller au Real Madrid»