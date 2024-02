PSG : Mbappé s'en va, un transfert XXL tombe à l'eau ?

Benjamin Labrousse

Ce serait donc désormais acté par de nombreux médias, Kylian Mbappé va quitter le PSG à l’issue de son contrat en juin prochain. Pour remplacer le numéro 7, plusieurs noms ont déjà été cités. Parmi eux, celui de Lautaro Martinez, en grande forme avec l’Inter Milan. Après le succès des Nerazzurri vendredi soir, l’Argentin est sorti du silence concernant son avenir.

Ce jeudi, plusieurs médias lâchaient une bombe : Kylian Mbappé a informé le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi qu’il quitterait le club de la capitale en fin de saison. Un départ de la star parisienne ne fait désormais aucun doute, alors que Mbappé est fortement pressenti pour signer en faveur du Real Madrid. Désormais avertis de la décision de leur joueur, les dirigeants du PSG souhaitent frapper fort sur le prochain mercato estival. Récemment, Sports Zone révélait que le club français s’intéressait de près à la vedette de l’Inter Milan Lautaro Martinez.

Départ de Mbappé - PSG : Le clan Al-Khelaïfi lâche une annonce https://t.co/oRrILbhorf pic.twitter.com/NcY7X5E5n6 — le10sport (@le10sport) February 17, 2024

Le PSG vise Lautaro Martinez

Toutefois, il ne sera pas simple pour le PSG de recruter l’attaquant argentin. Et pour cause, El Toro est le capitaine du club milanais, ainsi qu’une pièce majeure du système de l’entraîneur Simone Inzaghi. Directeur sportif de l’Inter Milan, Guiseppe Marotta confiait dernièrement que l’intérêt du PSG ne perturbait en rien ses plans pour tenter de prolonger Lautaro Martinez : « Nous ne nous laissons pas influencer par les médias, car nous sommes l'Inter et je ne vois pas la différence entre nous et le PSG. Ils ont peut-être des objectifs différents, mais nous avons une forte appropriation, nous sommes compétitifs. Nous avons des objectifs importants et nous voulons nous concentrer sur cette voie » .

« Cela arrivera bientôt »