Mercato : Le jackpot attend le FC Nantes ?

Arnaud De Kanel

Bien parti pour réaliser une très grosse saison sur le plan personnel, Mostafa Mohamed voit sa cote monter en flèche. L'attaquant égyptien risque d'être l'une des attractions du prochain mercato estival et il pourrait rapporter gros au FC Nantes qui l'a acheté un peu moins de 6M€. L'Angleterre et l'Italie seraient des destinations probables.

Auteur de 7 buts et 1 passe décisive avec le FC Nantes en Ligue 1 cette saison, Mostafa Mohamed a retrouvé la confiance. Sa cote ne cesse de grimper et ses récentes performances à la CAN ont interpellé plusieurs clubs en Europe. Cet été, le FC Nantes pourrait réaliser une belle plus-value.

L'Europe suit Mostafa Mohamed

Il y a un peu moins d'une semaine, Foot Mercato nous apprenait que différents clubs aux quatre coins de l'Europe suivaient attentivement la situation de Mostafa Mohamed. Ce samedi, L'Equipe s'avance sur deux destinations probables.

L'Angleterre ou l'Italie pour Mohamed ?