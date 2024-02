Départ de Mbappé : Le PSG vend la mèche !

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé ne sera peut-être plus un joueur du PSG à l'issue de la saison. En fin de contrat en juin prochain, l'international français aurait informé les dirigeants parisiens de sa décision de partir cet été. Le club de la capitale n'aurait d'ailleurs plus vraiment l'intention de le retenir. A Paris, on aurait fini par se faire une raison.

Le feuilleton Kylian Mbappé affole le mercato depuis plusieurs mois maintenant. Le capitaine de l’équipe de France a refusé de lever son option pour prolonger jusqu’en 2025 au PSG l’été dernier, relançant ainsi les rumeurs sur son avenir. Depuis, Kylian Mbappé tient tout le monde en haleine sur le marché des transferts. Et finalement, l’international français aurait donné sa réponse au PSG.

Mbappé a enfin annoncé sa décision

En effet, Kylian Mbappé aurait fait savoir à ses dirigeants qu’il ne comptait pas rester à l’issue de la saison. En fin de contrat en juin prochain, le natif de Bondy voudrait quitter le PSG et ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière. Au sein de la formation parisienne, on aurait fini par accepter la décision du champion du monde 1998.

Le PSG s'est fait une raison