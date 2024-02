Real Madrid : Le pote de Messi a failli remplacer Benzema

Hugo Chirossel

Star du FC Barcelone pendant de nombreuses années aux côtés de Lionel Messi, avant d’évoluer sous les couleurs de l’Atlético de Madrid, Luis Suarez aurait pu rejoindre le Real Madrid. C’est ce qu’a révélé l’attaquant âgé de 37 ans, qui a retrouvé la Pulga à l’Inter Miami. Il a déclaré avoir été proche de s’engager avec la Casa Blanca, tandis que Karim Benzema devait prendre la direction d’Arsenal.

Parti à l’Inter Miami l’été dernier à la fin de son contrat avec le PSG, Lionel Messi a vite été rejoint par ses anciens coéquipiers au FC Barcelone, Sergio Busquets et Jordi Alba. Dernièrement, un autre ancien blaugrana s’est lui aussi engagé avec le pensionnaire de MLS : Luis Suarez. Si ce dernier a fait les beaux joueurs du FC Barcelone avec Lionel Messi, son histoire aurait pu être tout autre.

«Ils pensaient vendre Benzema à Arsenal, tout était déjà fait»

En effet, en 2014, alors qu'il évoluait à Liverpool, Luis Suarez était proche de rejoindre le Real Madrid, où il aurait remplacé Karim Benzema, en partance pour Arsenal. « Mon représentant a parlé avec Madrid. Avant la Coupe du Monde 2014, le Real Madrid voulait me recruter et tout allait dans le bon sens… Ils pensaient vendre Benzema à Arsenal, tout était déjà fait », a déclaré Luis Suarez, dans un entretien accordé à La Mesa et diffusé sur YouTube .

«Madrid a perdu tout intérêt et le Barça est devenu plus intéressé»