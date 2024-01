Mercato : Un proche de Messi fait une annonce sur sa retraite

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Lionel Messi n'est pas arrivé seul à l'Inter Miami. Au sortir d'un passage mitigé au PSG, l'international argentin a été rejoint par ses anciens compagnons barcelonais Jordi Alba, Sergio Busquets et Luis Suarez. L'Uruguayen, fraîchement débarqué en MLS, s'est laissé aller à quelques confidences sur Messi et, notamment, sur la fin de sa carrière.

On pensait la relation entre Lionel Messi et FC Barcelone indéfectible. Mais à la surprise générale, l'international argentin, en froid avec Joan Laporta, annonçait son départ pour le PSG durant l'été 2021. Une séparation qui s'est conclue dans les larmes et la peine. Car comme l'a annoncé Luis Suarez, son coéquipier à l'Inter Miami et grand ami, Messi espérait raccrocher les crampons en MLS.





« Nous rêvions de prendre notre retraite à Barcelone »

« Je n'avais pas imaginé retrouver Messi, parce qu'au début, je pensais que Leo allait terminer sa carrière à Barcelone. L'équipe pour laquelle il était le plus reconnaissant et pour laquelle il avait réalisé tout ce qu'il voulait. Busquets aussi, et bien sûr Alba aussi. Mais c'est ça le football, ça change beaucoup. Parfois, vous imaginez quelque chose. Nous nous imaginions en 2018-2019, gagnant presque tout avec Barcelone et nous rêvions de prendre notre retraite à Barcelone » a confié l'ancien joueur du FC Barcelone, arrivé en MLS il y a quelques semaines en provenance de Grêmio.

