Mercato - OM : Pablo Longoria va claquer la porte !

Thibault Morlain

Mis à mal par les supporters de l'OM il y a quelques mois, Pablo Longoria avait décidé de se mettre en retrait de ses fonctions de président du club phocéen. Alors qu'on pensait que l'Espagnol allait claquer la porte, il a décidé de poursuivre au sein du projet McCourt. Mais jusqu'à quand ? Visiblement, le départ de Longoria pourrait arriver très prochainement.

Arrivé en tant que directeur du football à l'OM, Pablo Longoria est aujourd'hui le président du club phocéen. Bénéficiant de la confiance de Frank McCourt, il avait succédé à Jacques-Henri Eyraud. Mais voilà que Longoria pourrait ne plus rester très longtemps à la tête de l'OM. Après avoir été très proche de quitter le navire lors de la crise en début de saison, l'Espagnol pourrait prochainement faire ses valises dans les semaines à venir à en croire les propos de Thibaud Vézirian.



Longoria, le prochain à quitter l'OM ?

Le départ de Pablo Longoria de l'OM serait-il imminent ? Alors que Javier Iriondo vient de quitter le club phocéen, Thibaud Vézirian a expliqué pour TeamFootball que le prochain devrait être Pablo Longoria : « Iriondo avait indiqué à des proches en privé qu’il finirait ses tâches et qu’il partirait d’ici la fin janvier ; c’est tout à fait ce qui s’est passé, donc il n’y a aucune surprise là-dedans. Maintenant, on nous annonce que le prochain, c’est Longoria. Vu ce qui s’est passé en septembre, tout le monde sait que l’ère Longoria touche à sa fin »

C'est bientôt la fin ?