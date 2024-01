Mercato - PSG : Le Qatar lâche 170M€, Luis Enrique a trouvé mieux !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L’été dernier, le PSG était en quête d’un avant-centre et en a finalement recruté deux pour un total de 170M€. Cependant, Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos ont déçu durant la première partie de saison, ce qui pousse Luis Enrique à préférer régulièrement Bradley Barcola, comme c’était le cas dimanche contre Lens.

Bien décidé à chambouler son secteur offensif en se séparant de Neymar et Lionel Messi, le PSG a massivement recruté. Notamment en recrutant deux avant-centres. C’est ainsi que Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos ont débarqué. Au total, le club parisien a déboursé 170M€ pour ces deux joueurs. Mais Luis Enrique ne semble pas particulièrement emballé par ces deux profils. Dimanche soir, contre le RC Lens, ni Kolo Muani ni Ramos ne sont entrés en jeu, pendant que Bradley Barcola confirmait son excellente forme du moment. Un choix justifié par Luis Enrique.



Kolo Muani et Ramos ne jouent plus

« Je n’ai fait qu'un changement car j'aimais ce que je voyais. Et concernant le remplacement de Soler, si ça ne tenait qu’à moi je n’aurais rien changé. Mais Carlos Soler avait un carton jaune et je ne voulais pas me retrouver à dix sur une action imprévue. Sinon, je n'aurais certainement pas fait de changement car j'aimais beaucoup ce que je voyais », confiait l’entraîneur du PSG en conférence de presse avant de s’enflamme pour Bradley Barcola.

Barcola s’impose au PSG