Mercato - PSG : Transfert à 50M€, Luis Enrique se lâche

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par le PSG en provenance de l’OL pour 50M€ lors du dernier mercato estival, Bradley Barcola était un profil fortement désiré à l’époque par Luis Enrique. Le jeune ailier tricolore a brillé dimanche soir contre le RC Lens, et l’entraîneur espagnol en a profité pour faire son éloge et revenir sur son transfert après la rencontre.

Bradley Barcola tient enfin son match référence avec le PSG ! Buteur dimanche soir en championnat sur la pelouse du RC Lens (victoire 2-0), le jeune attaquant de 21 ans est en train de confirmer les nombreux espoirs placés en lui par Luis Enrique qui serait à l’origine de son transfert dans la capitale en provenance de l’OL l’été dernier, pour 50M€. Le technicien espagnol du PSG apprécie en effet beaucoup le profil de Barcola, et il s’est confié à ce sujet après la rencontre.

Enrique raconte le transfert de Barcola

Luis Enrique s’est d’abord exprimé au micro de Prime Video sur le cas Barcola : « Il était comme ça quand on l'a signé. Il a beaucoup de qualités, il peut faire beaucoup de choses, il est très rapide et très jeune. Aujourd’hui, il était dans le bon tempo et inarrêtable ! Si je l'ai appelé l'été dernier pour le convaincre ? Je ne m'en rappelle pas. Luis Campos est la personne qui fait ça », indique l’entraîneur du PSG, qui a ensuite poursuivi en propos en conférence de presse d’après-match.

« Ravi d’avoir des joueurs comme ça au PSG »