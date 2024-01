Mercato - PSG : Transfert bouclé, son coach vend la mèche

Axel Cornic

Dans un entretien accordé à La Gazzetta dello Sport, Paulo Fonseca a déjà annoncé le transfert de Tiago Djaló, dont le contrat avec le LOSC se termine en juin prochain. Pisté notamment par le Paris Saint-Germain et l’Inter, le défenseur central portugais de 23 ans devrait en effet rejoindre la Juventus.

Avec la blessure de Milan Skriniar, qui devrait être absent entre trois et quatre mois, le PSG semble chercher un nouveau renfort en défense après l’arrivée de Lucas Beraldo. Plusieurs pistes ont ainsi été évoquées en ce mercato hivernal, avec Diego Llorente de l’AS Roma ou encore Tiago Djaló du LOSC.

« Je le vois déjà prêt à aider la défense des Bianconeri »

En ce qui concerne l’international portugais, le vent a semblé tourner ces derniers jours, puisque la presse italienne a annoncé un accord entre le LOSC et la Juventus. Des informations confirmées pas Paulo Fonseca en personne ! « Je le vois déjà prêt à aider la défense des Bianconeri. Par rapport à sa première aventure italienne, celle qu'il a vécue très jeune à Milan, il a beaucoup grandi en tant que joueur et aussi en tant qu'homme. Et maintenant, il a aussi beaucoup plus d’expérience qu’avant » a expliqué le coach lillois, lors d’un entretien accordé à La Gazzetta dello Sport .

« Il a encore des progrès à faire, après tout il n'a que 23 ans »