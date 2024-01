Mercato - PSG : Casse-tête pour Luis Enrique, Paris peut tout perdre

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain doit faire face à un gros problème en défense, puisque après la rechute de Presnel Kimpembe, c’est Milan Skriniar qui s’est blessé et qui devrait être absent pour au moins trois mois. Ainsi, Luis Campos semble avoir pensé à plusieurs coups pour offrir un nouveau renfort à Luis Enrique après Lucas Beraldo, mais elles pourraient bien toutes tomber à l’eau.

Déjà en délicatesse ces derniers mois avec son arrière-garde, Luis Enrique a vu a situation empirer tout récemment. Milan Skriniar, qui n’est autre que le troisième joueur le plus utilisé au PSG depuis le début de la saison juste derrière Gianluigi Donnarumma et Kylian Mbappé, devrait être absent entre trois et quatre mois. Un véritable coup dur, qui pourrait obliger Luis Campos à agir sur le mercato après avoir déjà recruté Lucas Beraldo au début du mois de janvier.

Mercato - PSG : Un allié de taille pour boucler un transfert à Paris ? https://t.co/NX5xGerwTn pic.twitter.com/DnroLNQKLn — le10sport (@le10sport) January 9, 2024

Le PSG cherche un défenseur central

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , le PSG aurait tenté un coup ces derniers jours du côté de la Serie A, avec Radu Drăgușin. Véritable révélation de cette première partie de saison, le défenseur roumain de 21 ans confirme enfin son talent au Genoa, où il est le joueur le plus utilisé par Alberto Gilardino. Son club ne souhaite pas le vendre, mais après le PSG plusieurs autres cadors se seraient manifestés avec des offres importantes.

Drăgușin à Tottenham et Djaló à la Juve ?