Mercato - PSG : Il est prêt à un sacrifice pour signer

Thibault Morlain

Resté au PSG durant l'été, Hugo Ekitike devrait finalement s'en aller à l'occasion de ce mercato hivernal. Reste à savoir où l'attaquant français posera ses valises. A la recherche d'un renfort offensif, l'Eintracht Francfort penserait à Ekitike, mais cela bloquerait d'un point de vue financier actuellement. Tout pourrait néanmoins se régler rapidement...

Tandis que le PSG a déjà accueilli Lucas Beraldo cet hiver, ça va également bouger dans le sens des départs. Nordi Mukiele semble se rapprocher du Bayern Munich et l'avenir d'Hugo Ekitike pourrait prochainement se résoudre. Mis de côté au PSG, l'attaquant français pourrait se relancer à l'étranger. Et pour y arriver, Ekitike serait prêt à tout.

Mercato - PSG : Une star du Real Madrid se prononce sur Mbappé ! https://t.co/IZxTEqT3Bs pic.twitter.com/auTZWGVnoD — le10sport (@le10sport) January 15, 2024

Un salaire revu à la baisse

Alors que le salaire d'Hugo Ekitike au PSG pourrait être un gros obstacle pour son départ, selon les informations de Fussball.news , cela pourrait finalement ne pas être le cas. En effet, le média allemand annonce qu'Ekitike serait prêt à faire une croix sur une partie importante de ses émoluments afin de rejoindre l'Eintracht Francfort. Direction donc la Bundesliga ?

Ekitike ou Kalimuendo ?

Rien n'est cependant encore acté entre Hugo Ekitike et l'Eintracht Francfort. D'autant plus que le club allemand ne penserait pas seulement à l'indésirable du PSG. En effet, à la recherche d'un attaquant cet hiver, Francfort aurait une autre piste en Ligue 1 et elle mènerait à Arnaud Kalimuendo (Rennes). Affaire à suivre...