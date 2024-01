Mercato - FC Nantes : Son transfert est annoncé, il snobe l'OM

Arnaud De Kanel

L'OM est toujours à la recherche d'un latéral gauche. Malmené par l'Hellas Vérone dans le dossier Josh Doig, le club phocéen se préparerait à un éventuel échec et aurait donc activé la piste menant à Jaouen Hadjam. Mais finalement, le joueur du FC Nantes serait sur le point se s'engager en Belgique.

« On travaille sur différentes possibilités, notamment sur le poste d'arrière-gauche. C'est une des priorités dans la recherche du club, maintenant ». Pablo Longoria pouvait être difficlement plus clair au sujet du mercato jeudi dernier en conférence de presse. L'OM a fait du poste de latéral gauche une priorité absolue, d'autant plus que Renan Lodi est sur le départ.

L'OM intéressé par Hadjam

Et comme l'indique Foot Mercato ce lundi matin, le club phocéen aurait montré un intérêt pour un joueur du FC Nantes en la personne de Jaouen Hadjam. L'Algérien arriverait dans un rôle de doublure et il représenterait une alternative à Josh Doig. Malgré tout, il ne devrait pas rejoindre Marseille.

Hadjam va signer au Standard