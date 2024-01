Mercato - OM : Transfert imminent, tout est bouclé !

Axel Cornic

Arrivé lors du dernier mercato estival en provenance de l’Atlético de Madrid, Renan Lodi pourrait déjà quitter l’Olympique de Marseille. La latéral gauche, que Gennaro Gattuso semblait pourtant vouloir garder, devrait en effet prendre la direction de l’Arabie Saoudite et signer en faveur d’Al Hilal, club de son compatriote Neymar.

Six mois et puis s’en va. Il semblait être venu à l’OM pour être le nouveau propriétaire du poste d’arrière gauche, mais finalement Renan Lodi ne devrait pas y faire long feu, puisque ces derniers jours un départ est évoqué.

Mercato - OM : Le boss annonce sa décision pour son avenir https://t.co/8wfeFwtuPJ pic.twitter.com/VbICozN7KP — le10sport (@le10sport) January 15, 2024

« Il y a des discussions en cours »

En marge du nul face au RC Strasbourg le 12 janvier dernier, Gennaro Gattuso avait déjà pris les devants concernant Renan Lodi. « Est-ce que Lodi est en instance de départ ? C’est une question qui concerne surtout le club. Il y a des discussions en cours. Je ne peux pas contrôler et convaincre les joueurs sur leurs choix, je respecte tous mes joueurs » a expliqué le coach de l’OM, qui n’a pas fait appel au Brésilien pour cette rencontre. « On n’a pas voulu prendre le risque qu’il se blesse et ne soit pas concerné à 100% alors qu’il y a des négociations. Mais je ne sais pas si les négociations iront au bout ».

Un prêt avec obligation d’achat à 20M€

Il semble que ces négociations aient finalement abouti à un accord ! D’après les informations de Fabrizio Romano, le départ de Renan Lodi de l’OM serait d’ores et déjà acté. Le latéral gauche devrait donc rejoindre la Saudi Pro League et Al Hilal, qui a décidé de verser 20M€ pour s’attacher ses services. Il s’agirait d’un prêt avec une obligation d’achat et l’opération pourrait être officialisée dans les prochaines heures par le club de Neymar. A noter que Marseille réalise une belle plus-value, puisque Lodi a coûté 13M€ il y a seulement six mois.