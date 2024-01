Mercato - OM : Gattuso réagit à un dossier brûlant !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Laissé sur le banc pour le match face au RC Strasbourg vendredi soir, Renan Lodi est actuellement en instance de départ pour Al-Hilal. Gennaro Gattuso s'est confié sans détour au sur ce dossier brûlant du mercato et a confirmé la tendance d'un transfert imminent pour son latéral gauche brésilien, ce qui explique donc son absence sur le terrain.

Renan Lodi à l'OM, ça sent la fin ! Une offre de 20M€ en provenance d'Al-Hilal, en Arabie Saoudite, a été formulée au club phocéen ces dernières heures, et un accord total est d'ores et déjà annoncé dans ce dossier. Le latéral gauche brésilien de 25 ans s'apprête donc à quitter l'OM six mois seulement après son arrivée, et c'est la raison pour laquelle il n'a pas disputé la moindre minute de jeu vendredi soir en championnat contre Strasbourg (1-1).

OM : Une star vit un calvaire, le boss monte au créneau https://t.co/Qq7x17Un2r pic.twitter.com/3cnk7XCcvP — le10sport (@le10sport) January 13, 2024

« Il y a des discussions »

Interrogé en conférence de presse d'après-match, Gennaro Gattuso a confirmé la tendance d'un départ pour son défenseur : « Est-ce que Lodi est en instance de départ ? C’est une question qui concerne surtout le club. Il y a des discussions en cours. Je ne peux pas contrôler et convaincre les joueurs sur leurs choix, je respecte tous mes joueurs », a expliqué l'entraîneur de l'OM.

L'OM n'a pas pris de risque