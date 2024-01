Mercato - OM : Surprise à Marseille, deux transferts sont attendus

Alexis Brunet

Après seulement six mois à l'OM, Renan Lodi serait proche de quitter le club phocéen. Le latéral gauche se serait mis d'accord avec Al Hilal, et Marseille pourrait empocher 20M€. Pour pallier ce probable départ, Pablo Longoria sera obligé de se montrer actif, et deux nouveaux latéraux pourraient débarquer prochainement dans le sud de la France.

L'OM a entamé la seconde partie de saison de Ligue 1 par un match nul face à Strasbourg (1-1). Les supporters marseillais peuvent donc être déçus, et encore plus vu les dernières informations mercato concernant leur club de cœur. En effet, Gennaro Gattuso serait sur le point de perdre un titulaire, en la personne de Renan Lodi. Le Brésilien aurait donné son accord à Al Hilal, et l'OM pourrait empocher 20M€ grâce à cette vente.

Gattuso n'avait pas prévu le départ de Lodi

L'OM devrait donc faire une bonne affaire d'un point de vue financier si le transfert se concrétise, mais cela ne devrait pas faire les affaires de Gennaro Gattuso. En effet, Renan Lodi était l'un des hommes de base du coach italien, et ce dernier n'avait pas prévu son départ cet hiver. De plus le Brésilien est le seul vrai spécialiste du poste de latéral gauche à Marseille. Pablo Longoria va donc devoir s'activer pour lui trouver un remplaçant.

Deux latéraux pourraient débarquer à l'OM