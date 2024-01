Mercato - OM : Jackpot pour un joueur marseillais, le deal est bouclé

Alexis Brunet

Après seulement six mois à l'OM, Renan Lodi devrait déjà quitter le club phocéen. Le Brésilien serait sur le point de rejoindre Al Hilal. Marseille a accepté une offre de plus de 20M€ pour son défenseur, et ce dernier devrait multiplier par trois son salaire en Arabie saoudite. Toutes les parties semblent donc être gagnantes.

Après avoir enregistré l'arrivée de Jean Onana, l'OM va de nouveau se montrer actif sur le mercato, mais cette fois dans le sens des départs. En effet, Renan Lodi devrait rejoindre le club d'Al Hilal en Arabie saoudite d'ici peu.

Lodi va multiplier son salaire par trois

D'après les informations de Foot Mercato , l'OM aurait accepté une offre de 22M€ plus 3M€ de bonus de la part d'Al Hilal. Le club phocéen s'y retrouverait donc financièrement, mais Renan Lodi aussi. Le Brésilien devrait tripler son salaire en Arabie saoudite.

Doig pour remplacer Lodi ?

En acceptant de céder Renan Lodi, Marseille se retrouve sans latéral gauche de métier. L'OM va donc devoir se dépêcher pour trouver un remplaçant au Brésilien. Ces derniers jours le nom de Josh Doig, joueur de l'Hellas Vérone, revient avec insistance. La piste Adrien Truffert a aussi été évoquée, tout comme celle menant à David Jurásek.