Mercato : Le remplaçant de Mbappé va échapper au PSG ?

Étant sur le point de perdre Kylian Mbappé, le PSG explorerait quelques pistes pour le remplacer. L'international français penserait notamment à Victor Osimhen, lié à Naples jusqu'en 2026. Cependant, le buteur nigérian pourrait bien se laisser tenter par une autre destination sur le mercato et ainsi échapper à la formation parisienne cet été.

L’avenir de Kylian Mbappé ne semble plus s’écrire au PSG. Alors que son contrat arrive à son terme dans quelques mois, l’international français aurait pris la décision de ne pas prolonger et l’aurait annoncé aux dirigeants parisiens. Le pensionnaire de la Ligue 1 doit donc lui trouver un remplaçant et aurait donc quelques pistes en tête.

Une star du PSG vend la mèche pour son avenir https://t.co/aIk6hBqmuO pic.twitter.com/UDYGp8ZkLb — le10sport (@le10sport) February 18, 2024

Le PSG veut Osimhen pour succéder à Mbappé

Les noms de Rafael Leão ou encore Marcus Rashford ont été évoqués, tout comme Victor Osimhen. Déjà dans le viseur du PSG l’été dernier, comme Le10Sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le joueur de Naples intéresserait toujours les Rouge-et-Bleu. Mais une autre destination pourrait le convaincre.

Arsenal va rafler la mise ?