Mercato : Cette star rejoint Messi et lâche une grande annonce

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato hivernal, Luis Suarez a quitté Grêmio pour s'engager en faveur de l'Inter Miami, où il a rejoint son grand ami Lionel Messi. Interrogé sur son transfert, El Pistolero a annoncé que la franchise de MLS sera son dernier club. En effet, Luis Suarez jouera son tout dernier match sous les couleurs des Hérons.

Après avoir passé une année à Grêmio, Luis Suarez a fait ses valises au mois de janvier pour migrer vers la MLS. En effet, l'attaquant uruguayen de 37 ans a rejoint son grand ami Lionel Messi à l'Inter Miami. Lors d'un entretien accordé à la chaine YouTube de La Mesa , Luis Suarez est revenu sur son transfert, affirmant qu'il allait prendre sa retraite sportive chez les Hérons de David Beckham.

«L’Inter Miami sera mon dernier club»

« L’Inter Miami sera mon dernier club, ma famille le sait déjà. Je n’ai toujours pas de date, mais c’est la dernière étape. Je suis préparé pour ce dernier défi, mais il y a une usure inévitable et à la fin. Je veux avoir une qualité de vie » , a révélé Luis Suarez.

«C’est la dernière étape»