PSG - Luis Enrique : Il est totalement largué !

Depuis son arrivée sur le banc du PSG, Luis Enrique a pris des décisions qui interpellent de nombreux observateurs. A commencer par Rolland Courbis qui a du mal à comprendre les choix de l'entraîneur espagnol et ne manque pas de le faire savoir après la victoire parisienne à Nantes (2-0) samedi soir.

Arrivé sur le banc du PSG l'été dernier pour remplacer Christophe Galtier, Luis Enrique fait beaucoup de parler de lui depuis le début de saison, notamment pour ses choix tactiques. Contre le FC Nantes, le technicien espagnol a effectué un large turnover en se passant notamment des services de Kylian Mbappé, remplaçant au coup d'envoi. Et Rolland Courbis reconnaît qu'il a du mal à comprendre.

Courbis ne comprend rien aux choix de Luis Enrique

« Moi, j’aimerais que l’on me traduise tout le temps ce que dit Luis Enrique parce que j’arrive pas à suivre ou j’arrive à suivre qu’une partie. Quand Luis Enrique nous dit : "Au mois de février, on aura progressé", ses choix c’est des revues d’effectif, que veut-il nous dire ? Ce sera la progression de l’équipe qui joue la Champions League ? L’équipe type, je ne la vois pas tellement. Il y a 8 ou 9 joueurs pour moi qui se dégagent », lâche l'ancien entraîneur de l'OM au micro de l' After Foot , avant de poursuivre.

«Je regrette que Gourvennec n’est pas l’effectif du PSG»