PSG - Mercato : Mbappé s'en va, la réaction étonnante de Barcelone !

Jean de Teyssière

Pour le moment, Kylian Mbappé ne sait toujours pas dans quel club il jouera la saison prochaine. Une chose semble être sûre : ce ne sera pas au PSG. Le Bondynois a annoncé à Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, qu'il quittera le club en juin prochain, et ce, à la fin de son contrat. Si jamais Mbappé signe au Real Madrid, le FC Barcelone vivrait très mal cette situation...

Le Real Madrid doit être content de savoir que Kylian Mbappé a pris la décision de quitter le PSG la saison prochaine. Durant longtemps, le club espagnol attendait un signe positif de la part de Kylian Mbappé, et il est enfin arrivé. Les supporters madrilènes peuvent espérer, tandis que ceux d'un autre club risquent d'être teintée de jalousie...

«Beaucoup de supporters barcelonais voient Mbappé en blanc»

Pour le média espagnol de La Cadena Ser, le journaliste Ramón Besa évoque la probable arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid la saison prochaine : « Ce qui est clair, c'est que beaucoup de supporters barcelonais voient Mbappé en blanc depuis longtemps. Je ne sais pas s'il s'agit d'une certaine peur ou d'un vertige si Madrid finit par signer Mbappé. Ce serait l'aboutissement du projet de Florentino. »

Mercato : Le PSG vise quatre stars pour oublier Mbappé https://t.co/zV4QBkk5k1 pic.twitter.com/o2OdujFVrk — le10sport (@le10sport) February 17, 2024

«Tout cela provoque la jalousie de Barcelone, qui se trouve dans un moment très délicat»