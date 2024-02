Mercato : Le PSG a déjà choisi l'héritier de Mbappé

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé a décidé de claquer la porte du Parc des Princes cet été. En effet, le numéro 7 parisien a annoncé son départ à Nasser Al-Khelaïfi il y a quelques jours. Pour combler le vide que va laisser Kylian Mbappé la saison prochaine, le président du PSG aurait pour priorité de recruter Victor Osimhen.

Arrivé au PSG lors de l'été 2017, Kylian Mbappé va prendre le large après sept saisons de bons et loyaux services. D'après les informations de RMC Sport , divulguées ce jeudi après-midi, la star de 25 ans a annoncé son départ à Nasser Al-Khelaïfi, alors que son contrat se termine le 30 juin. Par conséquent, Kylian Mbappé va signer dans un nouveau club librement et gratuitement cet été.

Mbappé va quitter le PSG

Pour remplacer Kylian Mbappé, le PSG aurait déjà une idée bien précise. D'après les indiscrétions d' AS , le club de la capitale a choisi le successeur de son numéro 7.

Osimhen, l'héritier de Mbappé au PSG ?