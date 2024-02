Mbappé - PSG : Le Real Madrid prévoit une surprise magistrale

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cette fois-ci, le Real Madrid touche au but dans le feuilleton Mbappé alors que le joueur de 25 ans a fait savoir à Nasser Al-Khelaïfi qu’il quitterait le Paris Saint-Germain au terme de la saison, lorsque son contrat aura expiré. Les Merengue régleraient les dernières modalités de l’opération, et prépareraient notamment la présentation XXL qui attend le capitaine des Bleus.

Sept années après sa signature en provenance de l’AS Monaco, Kylian Mbappé va quitter le PSG et la Ligue 1 au terme de son contrat. L’annonce a été faite à Nasser Al-Khelaïfi, qui doit désormais se pencher sur la succession du meilleur buteur de l’histoire parisienne. De son côté, Mbappé va tenter d’aller conquérir l’Espagne, et une première surprise de taille attendrait les supporters merengue.

🏆🔴🔵 Ligue 1, Ligue des champions, Coupe de France… Kylian Mbappé a déjà marqué l’histoire du #PSG en 7 saisonsMais le Français peut déjà dire adieu à plusieurs records après l’annonce de son départLesquels❓Tout est détaillé sur @Le10Sport 📝⬇️https://t.co/6ZcLvF67KG — Bernard Colas (@BernardCls) February 18, 2024

Une première XXL entre Mbappé et les supporters du Real Madrid

D’après OK Diario , le Real Madrid voit les choses en grand pour Kylian Mbappé et voudrait organiser une « présentation galactique » pour officialiser la venue de l’international français, comme Cristiano Ronaldo en son temps devant un stade complet.

Une présentation entre la fin de la saison et l’Euro