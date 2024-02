L'OM annonce sa décision pour Gattuso

Jean de Teyssière

L'OM vit une saison très compliquée, notamment sur le plan sportif. Marcelino a quitté le club en septembre, avant d'être remplacé par Gennaro Gattuso, qui n'a pas réussi à redresser la barre et qui est sur la sellette. En fin d'année, pour combler le départ du directeur sportif, Javier Ribalta, l'OM a nommé Medhi Benatia au poste de conseiller sportif. Et il veut miser sur Gennaro Gattuso sur du long terme.

L'OM joue un match très important ce dimanche soir face à Brest. Les Marseillais courent toujours après leur première victoire en 2024, et Gennaro Gattuso est de plus en plus fragilisé...

Gattuso en danger ?

Ces derniers temps, la crise de résultats de l'OM pourrait jouer contre Gennaro Gattuso. La possibilité d'un départ est plus qu'envisageable, et Pablo Longoria pourrait d'ailleurs décider de le renvoyer si la situation ne s'améliore pas.

Gattuso : Nouvelle catastrophe pour l'OM ? https://t.co/uOB7JUWYff pic.twitter.com/yKsYSxDI9n — le10sport (@le10sport) February 18, 2024

«J'aimerai faire un projet sur 3, 4 ans avec Gattuso»