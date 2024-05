Neymar, Messi… Le PSG a enfin la solution pour le mercato ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Habitué aux coups d'éclat sur le marché des transferts avec le recrutement de grandes stars telles que Neymar et Lionel Messi, le PSG version Qatar n'a pas pour autant réussi à atteindre ces objectifs avec cette stratégie. Claude Le Roy, ancien dirigeant du club parisien, donne la marche à suivre pour bâtir une vraie équipe au PSG.

Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani, Kylian Mbappé, Neymar, Lionel Messi, Sergio Ramos... Depuis le rachat du PSG par le Qatar en 2011, le club de la capitale a habitué ses supportes à la signatures de nombreuses stars confirmées durant les périodes de mercato, mais cette stratégie n'a pas encore permis de pouvoir remporter la Ligue des Champions. Le PSG doit-il donc revoir ses méthodes ? Interrogé par CulturePSG , Claude Le Roy estime qu'il faut un changement radical de politique sur le mercato.

PSG : Le Qatar a raté une légende ! https://t.co/m9u1nQZdw0 pic.twitter.com/6AbwwemgC6 — le10sport (@le10sport) May 9, 2024

« Ils sont arrivés au détriment de jeunes joueurs français aussi talentueux »

« Maintenant, il ne va pas falloir qu'ils se trompent sur le recrutement. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui ont de la qualité, mais qui ne sont pas des super joueurs, qui sont arrivés quelquefois au détriment de jeunes joueurs français aussi talentueux », estime Le Roy, qui avait été directeur du football du PSG entre janvier 1997 et juin 1998.

Neymar, Messi... Le PSG a fait fausse route ?