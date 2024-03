Galthié annonce une révolution pour le XV de France

Alexis Brunet

Le XV de France s'est imposé samedi soir à Lyon, et ce, face à l'Angleterre. Un succès étriqué, puisque les Bleus ont arraché la victoire, 33-31. Après la rencontre, Fabien Galthié a tenu à féliciter ses joueurs. Le sélectionneur a aussi confié que ce Tournoi des 6 Nations était le début d'une nouvelle étape pour les Français.

Samedi soir, le XV de France avait l'occasion de finir de la meilleure façon possible son Tournoi des 6 Nations, et ce, en venant à bout de l'Angleterre à Lyon. Les partenaires de Damian Penaud ne se sont pas loupés, et ils ont remporté le crunch, en s'imposant 33-31 grâce à une ultime pénalité de Thomas Ramos.

Le XV de France fini deuxième

Grâce à cette victoire face à l'Angleterre, le XV de France fini deuxième du Tournoi des 6 Nations, derrière l'Irlande. Un très bon résultat pour les Français, vu les premiers matches très compliqués. Les Bleus s'étaient notamment inclinés d'entrée face à l'Irlande, et ils avaient concédé un match nul épique contre l'Italie.

Galthié annonce une nouvelle étape pour le XV de France