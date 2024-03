6 Nations : Dupont lâche le XV de France, l'Angleterre jubile

Jean de Teyssière

Ce samedi à 21h aura lieu le match tant attendu entre le XV de France et l'Angleterre. Ce match pour la deuxième place devrait offrir un spectacle grandiose, animé par la volonté de revanche de l'Angleterre, sérieusement corrigée à domicile par les Bleus la saison dernière, à Twickenham (10-53). En Angleterre, on lance déjà le match et on jubile d'avance de l'absence d'Antoine Dupont.

Les Jeux olympiques sont un rêve pour tous les sportifs français, surtout lorsqu'ils se déroulent à Paris. C'est le cas d'Antoine Dupont, qui s'entraîne désormais avec l'équipe de France de rugby à sept pour tenter de décrocher la médaille d'or cet été. Au grand dam du XV de France, qui a bien du mal à gagner sans lui.

«Les grandes équipes s'assurent que la réaction soit durable»

Jamie George, le capitaine de l'Angleterre, est revenu sur l'état d'esprit de ses coéquipiers, portés par la belle victoire face à l'Irlande la semaine dernière (23-22), dans des propos rapportés par Rugbyrama : « J'ai appris une belle leçon en 2019 après la demie contre la Nouvelle-Zélande. Nous avons surfé là-dessus pendant trois ou quatre jours après. Samedi dernier, c'était sans doute la performance la plus riche en émotions que nous avons eue depuis 2019. Pour nous, l'idée est de redescendre pour mieux se reprendre et frapper au bon moment. Les bonnes équipes réagissent bien aux revers, les grandes équipes s'assurent que la réaction soit durable. »

«L'absence du hors-norme Antoine Dupont a sapé leur énergie collective»