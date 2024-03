XV de France : Galthié pousse un coup de gueule contre l’arbitrage

Jean de Teyssière

Le XV de France a terminé deuxième du tournoi des 6 Nations. Une place qui contente tout le monde, surtout vu le début catastrophique du tournoi, avec une humiliation face à l'Irlande (17-38) et un match nul contre l'Italie (13-13). Le tournoi a été marqué par quelques polémiques sur l'arbitrage, sur lesquels est revenu Fabien Galthié, le sélectionneur des Bleus.

L'arbitrage et le XV de France, ont souvent été liés ces derniers temps. Lors de la Coupe du monde de rugby, durant le quart de finale face à l'Afrique du Sud, l'arbitrage de Ben O'Keeffe avait été copieusement pointé du doigt par le XV de France. Lors du tournoi aussi, les Bleus ont subi quelques injustices selon eux.

«Contre l'Italie, le même TMO signale la faute de Danty et ne signale pas un contact sur Taofifenua»

Dans une conférence de presse bilan donnée par Fabien Galthié, le sélectionneur du XV de France est revenu sur l'arbitrage du tournoi des 6 Nations : « On a discuté que parfois les joueurs plaquaient sans les bras, cela a été validé. Mais sur cette action, c'est signalé par le TMO. On rentre dans les 22 mètres, il y a trois fautes consécutives mais il revient à la première. Pour une situation similaire, on a eu une pénalité et la victoire contre l'Angleterre. Contre l'Italie, le même TMO qui signale la faute de Danty n'a pas signalé un contact tête contre tête sur Taofifenua. »

«Pour nous il y avait faute et il y a encore faute à l'heure actuelle»