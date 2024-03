Le XV de France encore traumatisé, Galthié fait une révélation

Alexis Brunet

Le XV de France a achevé son Tournoi des 6 Nations par une victoire contre l’Angleterre (33-31), qui a permis aux coéquipiers de Damian Penaud de finir deuxièmes. Pourtant, les hommes de Fabien Galthié avaient mal commencé, avec une défaite face à l'Irlande. Les Bleus semblaient encore touchés par l'élimination en quart de finale de Coupe du monde, contre l'Irlande. Fabien Galthié a confirmé que ses joueurs étaient encore affectés.

Il y a quelque mois, la Coupe du monde de rugby, se déroulait en France. En plus d'une très bonne génération, le XV de France y voyait là donc la parfaite occasion d'enfin remporter un titre mondial. Finalement, cela s'est mal passé, et les joueurs de Fabien Galthié se sont fait éliminer en quart de finale, contre l'Afrique du Sud. Derrière, les Français ont eu du mal à enchaîner lors du Tournoi des 6 Nations.

Les joueurs sont toujours marqués par la défaite face à l'Afrique du Sud

Dans les colonnes de L’Équipe , Fabien Galthié est revenu sur le début de tournoi compliqué de ses joueurs. Le sélectionneur a expliqué que Thomas Ramos avait par exemple du mal à revoir les images de la défaite face à l'Afrique du Sud. « Thomas Ramos m'a reparlé de la préparation du match face à l'Irlande (17-38, le 2 février). Il m'a avoué que les images de l'élimination en quarts de finale (de la Coupe du monde) face à l'Afrique du Sud (28-29, le 15 octobre) qu'on leur avait montrées à ce moment-là lui avaient fait mal. Il a employé le mot douleur. Thomas est un des joueurs les plus solides de l'équipe. Ce n'est pas le genre de mec qui tremble. C'est quand il a dit ça que j'ai pris conscience que les joueurs n'avaient pas dépassé cet échec. C'est là aussi que Greg (Alldritt) m'a demandé qu'il y ait plus de concentration, plus d'exigence de la part des coaches pendant les entraînements en clarté (sans contact, en marchant). De ne pas faire pour faire. »

Le XV de France était privé d'Antoine Dupont