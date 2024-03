XV de France : Galthié annonce la couleur pour le prochain Mondial

Jean de Teyssière

En 2019 et 2023, le XV de France a été éliminé dès les quarts de finale. Si en 2019, la dynamique n'était absolument pas la même qu'en 2023, où les Bleus étaient favoris, le bilan reste le même. La prochaine Coupe du monde aura lieu en 2027, en Australie et Fabien Galthié espère y emmener le plus de joueurs et pourquoi pas des trentenaires.

Fabien Galthié a-t-il déjà en tête un plan pour la Coupe du monde 2027 ? Après l'échec de la précédente édition avec une élimination dès les quarts de finale face à l'Afrique du Sud (28-29), le sélectionneur tricolore veut miser sur la stabilité, quitte à tordre le coup à certaines idées reçues.

«On annoncera la liste pour l'Australie dans trois ans, en juin 2027»

Ce mercredi, Fabien Galthié était présent en conférence de presse afin de faire le bilan du tournoi des 6 Nations. Il en a aussi profité pour aborder la Coupe du monde 2027, en Australie : « Ce serait dommage que l'âge soit éliminatoire. Certains joueurs qui ont 31 ans portent avec eux 50 sélections et une grosse expérience. Comment expliquer qu'ils doivent sortir par crainte de les voir épuiser et donc qu'on aura pas leur expérience. L'idée est d'emmener un maximum de joueurs à la Coupe du monde 2027. Il y a un travail à faire avec eux et leurs clubs pour gérer leur potentiel et faire en sorte qu'ils soient capables d'aller au Mondial. On annoncera la liste pour l'Australie dans trois ans, en juin 2027. On pense ces joueurs les plus âgés capables de tenir ce challenge. Je pense que c'est possible. »

«On montre du doigt des trentenaires en France alors que dans les autres nations on les encense»