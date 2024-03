6 Nations : Humiliation pour le XV de France, Galthié sort du silence

Jean de Teyssière

Quatre mois après la traumatisante élimination en quart de finale de la Coupe du monde face à l'Afrique du Sud (28-29), le XV de France reprenait du service, en accueillant à Marseille l'Irlande. Le premier match du Tournoi des 6 Nations est une catastrophe pour les Bleus, qui s'inclinent lourdement (17-38). Une défaite très difficile à vivre pour Fabien Galthié et ses hommes.

Le Tournoi des 6 Nations commençait pour le XV de France par un match face à l'Irlande. Au Stade Vélodrome de Marseille, les Bleus de Fabien Galthié ont pris l'eau de toute part et ont subi une très lourde défaite, la plus lourde l'ère Galthié. Forcément, trouver les mots était la tâche la plus compliquée pour le sélectionneur des Bleus.

«On vit une nuit tragique après le match contre l'Irlande»

Ce mercredi, Fabien Galthié tenait une conférence de presse pour y faire le bilan du tournoi des 6 Nations, achevé par une victoire grandiose face à l'Angleterre (33-31). Mais au début de ce tournoi, les Bleus vivent une véritable humiliation face à l'Irlande (17-38), qui a été un moment compliqué à vivre selon lui : « On vit une tragédie lors du quart de finale puis une nuit tragique après le match contre l'Irlande. J'ai l'âge que peuvent avoir les pères des joueurs donc dans le vestiaire où on a des jeunes, j'essaye de me demander ce qu'ils pensent. Moi à l'époque, j'avais peur de ne plus porter ce maillot quand on perdait. Je ne voulais pas que les joueurs pensent à ça dans le vestiaire parce que sinon cela a des conséquences sur le terrain et ce n'est pas bon pour la performance. »

«Le retour à Paris a été très douloureux»