XV de France : Galthié va imiter Laporte ?

Ce samedi aura lieu le dernier match du tournoi des 6 Nations. Le XV de France sera opposé à l'Angleterre dans un match qui se déroulera à Lyon. Les Bleus de Fabien Galthié sont pour le moment en réussite face aux Anglais puisqu'ils restent sur deux victoires consécutives, dont la dernière, historique, à Twickenham (10-53). En cas de troisième victoire consécutive, Fabien Galthié imiterait Bernard Laporte, qui est le dernier sélectionneur des Bleus à avoir réussi à gagner trois fois de suite face aux Anglais.

Un tournoi des 6 Nations à oublier pour le XV de France. Humiliés par l'Irlande, les Bleus ont ensuite essuyé une autre contre-performance, face à l'Italie en ramenant le match nul (13-13). Entre temps, ils ont réussi à battre difficilement l'Ecosse (16-20) et surclasser le Pays de Galles (45-24). Mais face à l'Angleterre, qui a retrouvé la forme, surtout après sa belle victoire contre l'Irlande la semaine dernière (23-22), il va falloir montrer un tout autre visage.

Un crunch souvent savoureux

Appelé crunch, comprenez moment crucial, les matchs entre l'Angleterre et le XV de France sont très vite cochés par les fans de rugby. La rivalité est largement à l'avantage des Anglais, qui ont gagné 60 matchs, quand la France n'en a remporté que 43. Mais ces dernières années, le bras de fer semble s'être inversé même si tout va vite dans le rugby.

Trois victoires consécutives françaises, c'est arrivé six fois

Dans l'histoire des confrontations entre le XV de France et le XV de la Rose, les Bleus ont réussi à six reprises à enchaîner trois victoires consécutives. La première série a eu lieu entre 1954 et 1956, puis entre 1966 et 1968. Entre 1975 et 1978, le XV de France remporte quatre victoires successives, tout comme entre 1995 et 1998. Enfin, entre 1986 et 1988, puis entre 2004 et 2006, les Bleus réalisent aussi la passe de trois face à leurs meilleurs ennemis anglais. En Angleterre, ces séries sont un petit peu plus habituelles, puisque par sept fois, le XV de la Rose a réussi une telle performance.

Bernard Laporte, dernier sélectionneur à avoir gagné trois fois de suite face à l'Angleterre

Si les dynamiques entre le XV de France et le XV de la Rose sont diamétralement opposées, Fabien Galthié peut rentrer dans l'histoire s'il parvient à sortir vainqueur de cette confrontation. Car depuis la série de trois victoires successives entre 2004 et 2006, réalisée par Bernard Laporte, les Bleus n'ont plus réussi à dominer l'Angleterre sur plusieurs années. En cas de victoire à Lyon ce samedi, Fabien Galthié pourra terminer ce tournoi compliqué la tête haute et continuer le redressement progressif de son équipe de France.