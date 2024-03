Dupont lâche le XV de France, la réussite est totale !

Arnaud De Kanel

En vue des Jeux Olympiques de Paris 2024, Antoine Dupont a fait un choix courageux en mettant de côté le Tournoi des Six Nations avec le XV de France. Une décision qui porte ses fruits, car le demi de mêlée français s'éclate désormais avec sa nouvelle équipe, remportant même son premier trophée avec France 7 et mettant ainsi fin à une disette de 19 ans pour l'équipe nationale sur le circuit mondial.

Pour Antoine Dupont, le chemin vers Paris 2024 passe par une adaptation rapide au rugby à 7, et sa performance lors du récent tournoi à Los Angeles a été remarquable. Après une demi-finale âprement disputée contre l'Irlande, Dupont et ses coéquipiers ont brillé en finale contre la Grande-Bretagne, remportant le titre sur le score fleuve de 21-0. Cette victoire marque un tournant dans l'histoire de France 7, mettant fin à une longue attente depuis leur dernière victoire en 2005.



Polémique au XV de France, Galthié se lâche https://t.co/ULYJrOOa1L pic.twitter.com/70iJ7NcKbA — le10sport (@le10sport) March 14, 2024

Dupont de retour avec France 7 à Madrid

Maintenant que Antoine Dupont et son équipe ont le vent en poupe, les regards se tournent vers les Jeux Olympiques de Paris 2024. France 7 vise désormais l'exploit ultime : décrocher la médaille d'or sur leur propre sol. Avant cet événement majeur, l'équipe fera escale à Hong Kong et Singapour sans Dupont, mais comptera sur son retour pour la grande finale à Madrid, dernière étape cruciale avant les JO.

Un exploit aux JO ?