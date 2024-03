XV de France : Galthié enrage, c’est du jamais vu

Alexis Brunet

Lors de la dernière Coupe du monde, la France s'est inclinée en quart de finale face à l'Afrique du Sud, sur le score de 28 à 29. Une contre-performance qui a fait mal aux joueurs du XV de France, et certains n'ont toujours pas réussi à passer à autre chose. Fabien Galthié lui rumine toujours cette rencontre, surtout après s'être entretenu avec Ben O'Keeffe, l'arbitre de cette rencontre, qui lui a affirmé que c'était le pire match de sa vie.

Tant bien que mal, le XV de France a réussi à finir deuxième du dernier Tournoi des 6 Nations. Pourtant, ce n'était pas bien parti, car les coéquipiers de Charles Ollivon avaient concédé une défaite d'entrée face à l'Irlande, avant de faire match nul plus tard contre l'Italie. Les Bleus ont eu du mal à se remettre la tête à l'endroit, après l'échec cuisant à la Coupe du monde, face à l'Afrique du Sud, en quart de finale.

«Il m'a dit que c'était son pire match»

L'équipe de France faisait partie des favoris lors de la dernière Coupe du monde, qui avait lieu à domicile. Mais l'Afrique du Sud est venue doucher les espoirs du XV de France, dès les quarts de finale. Les Springboks se sont imposés 28-29. Un résultat compliqué à avaler, surtout que lors de cette rencontre, l'arbitrage a fait polémique. L'arbitre de la rencontre, Ben O'Keeffe, a pris plusieurs décisions contre les Français, qui n'étaient pas justifiées. Dernièrement, Fabien Galthié a révélé pour L’Équipe , qu'il avait pu s'entretenir avec Monsieur O'Keeffe. Ce dernier lui a révélé que ce match était le pire de toute sa carrière. « Je me suis entretenu avec Ben O'Keeffe lors d'une réunion récente. Nous nous sommes parlé en gentlemen, je lui ai précisé que je ne lui en voulais pas. Il m'a dit que c'était son pire match. Il reconnaît ses erreurs. Il y a neuf décisions qui ne sont pas en faveur de l'équipe de France alors qu'il en suffit d'une pour nous qualifier. »

5 erreurs d'arbitrage officiellement reconnues