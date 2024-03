Top 14 : Le dernier craquage de Christophe Urios

Axel Cornic

La large défaite de l’ASM Clermont Auvergne face au Stade Rochelais ce dimanche (42-3), n’a pas du tout plu à Christophe Urios. Habitué des sorties remarquées, le coach clermontois a violemment critiqué ses joueurs lors de la conférence de presse d’après-match, avec la qualification pour les barrages de Top 14 qui semble s'éloigner peu à peu.

Décidément, ce n’est pas la bonne période pour Clermont. Après un début de saison encourageant, les Auvergnats ont signé une troisième défaite d’affilée lors du choc de la dernière journée du Top 14, face au Stade Rochelais. Et quelle défaite, puisqu’ils auront subi pas moins de six essais... sans en marquer ne serait-ce qu’un seul.

« Ce soir, on a eu une mentalité de merde »

Lors de la conférence presse d’après-match, Christophe Urios a laissé libre cours à sa frustration. « Il y a d’abord de l’incompréhension, de la déception humaine, je m’attendais à tout sauf à cela, et de la colère. On ne donne pas une belle image du club et de notre équipe. Ce soir, on a eu une mentalité de merde. On a eu le sentiment de ne pas jouer dans la même division, tellement c’était grotesque » a expliqué le coach de Clermont, d’après Canal+ .

« J’ai rarement vu mon équipe comme ça »